「もし米大統領候補たちとデートしたら」ツイートが話題に

ネバダ州での党員集会が終わり、米大統領選への民主党候補者争いはますます激化している。現在は8人の候補者が指名獲得を目指しており、近年まれに見る激戦となっているが、ミレニアル世代の支持をうける左派候補サンダース氏が一歩リードの模様。今後、中道のブティジェッジ氏や、14州で予備選が開かれる3月3日のスーパーチューズディから本格参戦のブルームバーグ氏とのデッドヒートが予想される。

そのような盛り上がりを見せる中、大統領候補者たちを巡るあるツイートが話題を呼んでいる。NY在住のライターNicole Najafiさんが23日に投降した、「わたし、候補者全員とデートしたてみたの。だからあなたたちが行く必要はないわ」という妄想ツイートだ。「もし大統領候補たちとデートしたら」というテーマのもと、アメリカ人が候補者たちに抱くであろうイメージが、面白おかしく綴られている。

人の性格や中身は、ときにデートプランにこそ反映されるもの。日本人にとってはややとっつきにくい「候補者争い」であるが、彼ら・彼女らとのデートを想像して、どんな候補者が激戦を繰り広げているのか、覗いてみてはいかがだろうか。以下に、各候補者の政策の簡単な紹介とともに、Nicole Najafiさんのツイートをまとめて紹介する。

1.バーニー・サンダース候補(78歳)

「社会主義者」とも呼ばれるサンダース氏。政策では、国民皆保険制度や時給15ドルの最低賃金などを主張。また大学の無料化や、気候変動への対策などを支持している。



I went on a date with every presidential candidate so you don't have to. (thread 1/9) pic.twitter.com/v9Ou5eGcwn