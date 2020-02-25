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黒田日銀総裁、午後3時50分から衆院財務金融委に出席＝国会筋

［東京　２５日　ロイター］ - 国会筋によると、日銀の黒田東彦総裁は２５日、衆院財務金融委員会に出席する。午後３時５０分から４時２０分まで清水忠史（共産）委員の質問に答える。高口金融局長も出席する。また、前田理事は午前１０時５０分から１１時２０分まで桜井周（立国民）委員の質問に答える。

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