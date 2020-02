【感染拡大と世界経済】

WSJ

が開かれ、します。ということで、されています。はCoronavirus-Hit Japan Limits Large Gatherings(コロナウイルス打撃の日本、大人数の集まりを制限)のなかで日本がを受けて、が広がっていると伝えています。一方で、としています。日本ではクルーズ船「」を下船した日本人について「させた」と指摘しました。として、を挙げています。さらにそうです。だという予測も紹介しています。はAsia’s Big Economies Are Already Feeling the CoronavirusImpact(アジアの大国、コロナウイルスは経済を打撃)の中で、を受けての経済がと報じています。ほか、して、が高まっているとしています。日本では消費税率の引き上げや台風の影響でになり、ということです。中国が最大の貿易相手国ので、2月は20日までの間には、に加えて今回ので、としてします。のテーマになる見通しで、は21日、この議題がという見通しを示したということです。は金融機関が企業などに融資する場合の目安となる金利の指標を引き下げ、ほか、ということです。とみられています。はChinawon't send officials to G20 meeting amid virus outbreak:sources(中国政府、G20参加せず)の中で、関係者の話として、と報じています。理由はです。世界銀行の中国代表は出席するとしています。