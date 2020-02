船内ゾーニングはぐちゃぐちゃだったのか？ 隔離の不適切さ指摘する米国人医師乗客の声も

新型コロナウイルスの集団感染が発生しているダイヤモンド・プリンセス号内の感染対策の不備について、神戸大学感染症内科教授の岩田健太郎氏が、18日にYouTube上に投稿した告発動画が注目を浴びている。岩田氏は20日の午前中にすでに動画を削除済みであるが、件の動画はTV等のメディアでもとり上げられ、未だ議論を呼んでいる。

岩田氏は船内の感染対策の不備として「感染症対策の専門家が船の中にいない」「現場の指揮官の対応が感染症学的に間違っている」等、いくつかのポイントを指摘したが、争点として今回重要なポイントのひとつは、船内の「レッドゾーンとグリーンゾーンがぐちゃぐちゃであった」という証言だと思われる。

岩田氏によれば、ウイルスが全くいない安全な「グリーンゾーン」とウイルスがいるかもしれない危険な「レッドゾーン」をきちんと区別し、「レッドゾーンでは完全にPPEという防護服をつける」ことは感染症対策における「鉄則」であるという※1。しかし、そのような「鉄則」がダイヤモンド・プリンセス号内では守られていなかったという旨が、岩田氏の動画で証言されたのであった。

これに反論する形で、厚生労働省・技術参与の高山義浩氏がフェイスブック上でコメント。「ぐちゃぐちゃであった」という岩田氏の表現は「ゾーニングがまったく行われていないかのような誤解を与える」とし、「完全ではないにせよ実際はゾーニングはしっかり行われています」と述べた※2。これに付随し、現在SNS上では岩田氏の証言の正確さを疑問視する声も散見される。

しかし、船内の隔離状況を問題視する声は、岩田氏以外からもあがっている。ダイヤモンド・プリンセス号の乗客で、米国人医師のアーノルド・ホプランド氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルに対し「実施された隔離方法は、適切とは思えなかった」と証言している※3。ホプランド氏は、船上で隔離状態を維持するのは無理だと述べつつも、友人のフィル・ロー共和党下院議員との電話のなかで、船内の隔離状況は乗客を高いリスクにさらしているとの懸念を伝えたという。さらにホプランド氏は、乗組員は隔離を実行する訓練は受けていないという、岩田氏の証言と近い指摘もしている。

さらに、厚生労働副大臣・橋本岳氏が、2月20日に投稿した以下のツイート(現在は削除済み)がネット上で話題になったことで、船内の状況にさらなる疑念が広まっている。

「左手が清潔ルート、右側が不潔ルートです」とコメントが付けられたこの画像をみると、入り口の先の奥の部屋が繋がっているようにも見え、一見すると厳格なゾーニングが行われているとは考え難い印象を受ける。

岩田氏は橋本岳氏のツイートに返答。「どうやら彼のツイートは削除されたようですが、橋本氏が問題の存在に気がついてくれたことはうれしく思います。橋本さんのご助力とご理解に感謝いたします。清潔と不潔の区別は全くなされていません。非常に危険で恐ろしい状態です」と皮肉ともとれるコメントを残した。



Apparently his tweet was deleted, but I am glad now he is aware that the problem existed. I appreciate your help and understanding Mr. Hashimoto. No distinction between clean and dirty. Very dangerous and scary. pic.twitter.com/OfZSmifxsk