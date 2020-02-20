  1. トップ>
記事

トランプ米大統領、駐独大使を国家情報長官代行に指名へ＝ＮＹＴ


［ワシントン　１９日　ロイター］ - トランプ米大統領は、国家情報長官代行にリチャード・グレネル駐独米大使を指名する見通しだ。米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が１９日、事情に詳しい関係筋２人の話として報じた。

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    独善的な告発医師の下船やむなし

    中村ゆきつぐ

  2. 2

    「おっぱい祭り」NHK大河が話題

    SmartFLASH

  3. 3

    辻元氏 ANA資料は公正かつ誠実

    辻元清美

  4. 4

    長妻氏側が山本太郎氏側に圧力か

    田中龍作

  5. 5

    識者が恐怖したクルーズ船の惨状

    青山まさゆき

  6. 6

    肺炎より地元行事? 大臣は無責任

    大串博志

  7. 7

    クルーズ船感染は人災? 医師告発

    中村ゆきつぐ

  8. 8

    野村克也氏の本塁打は実質985本?

    毒蝮三太夫

  9. 9

    肺炎への対策鈍い安倍政権に苦言

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  10. 10

    我が子に完敗したオタクの限界

    シロクマ(はてなid;p_shirokuma)

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。