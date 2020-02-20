［ワシントン １９日 ロイター］ - トランプ米大統領は、国家情報長官代行にリチャード・グレネル駐独米大使を指名する見通しだ。米紙ニューヨーク・タイムズ（ＮＹＴ）が１９日、事情に詳しい関係筋２人の話として報じた。
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- 2020年02月20日 09:26
トランプ米大統領、駐独大使を国家情報長官代行に指名へ＝ＮＹＴ
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