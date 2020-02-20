［東京 ２０日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比２６５円８８銭高の２万３６６６円５８銭となり、大幅続伸のスタート。ドル／円が１１１円台まで円安に振れたことを好感し、輸出関連株を中心に幅広く物色されている。米国株式市場で、アップル<AAPL.O>が新型ウイルスの影響を受けるとの見通しを明かした前の水準まで回復したことで、電子部品株や半導体関連株が戻りに弾みがついた。
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- 2020年02月20日 09:14
寄り付きの日経平均は大幅続伸、輸出関連株を中心に幅広く物色
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