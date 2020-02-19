［東京 １９日 ロイター］ - 日本政府観光局が１９日に発表した１月の訪日外国人客数は、前年同月比１．１％減の２６６万１０００人。４カ月連続の減少。前月までと同様に、訪日客数が多い韓国の減速が全体を押し下げた。韓国からの旅行者は同５９．４％減。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため海外への団体旅行を２７日から禁止した中国は２２．６％増加の９２万４８００人となった。
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- 2020年02月19日 17:16
1月訪日外国人1.1％減、中国の訪日客は22.6％増の92万4800人
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