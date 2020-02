【再びアップルショックか】

FT

去年、してが世界を揺るがしましたが、今回はです。も中国からベトナムに部品をあわてて空輸したり、など、必死さが伝わります。という報道が相次いでいます。は、Coronavirus restrictions hit return to work at Apple’s biggest iPhone plant(でアップル)の中で、アップルの最大の納入先のが春節の連休明けもと報じています。河南省鄭州にあるFoxconnの工場はとしています。しかし、市外から労働者を受け入れるにはが必要なことを踏まえてということです。先立ってはApple to Fall Short of Projected Revenue Due to Coronavirus(、コロナウイルスが原因で)の中で、米としていた売上高の予想についてため「」だと発表したと伝えています。「」ということです。一方、アップルは新たな業績予想を示さなかったということです。と指摘しています。は先月の電話会見で、依託しているとした上でと説明していました。していて、コロナウイルスの感染拡大で売上高予想を達成できない見込みだとしています。アップルは、したもののこれは16年間で初めてのことで、だと指摘しています。はSamsung flies phone parts to Vietnam after coronavirus hits supply chain(サムスン、コロナウイルスの感染拡大によるサプライチェーン打撃でベトナムで組み立て)の中で、が最新のGalaxyのスマホを生産するため、中国からベトナムに慌てて部品を空輸して組み立てていると報じています。は先週、したばかり。もともと全体の3分の2程度をベトナムのBac NinhとThai Nguyen州で生産していますが、を受けているそうです。やはり多くのスマホをベトナムで生産しているも同じような状況に直面しているとしています。はSamsung offers phone delivery service for test use to ride out coronavirus impact(サムスン、コロナウイルスの影響を緩和しようと試験ユーザーにスマホをお届け)の中で、を余儀なくされたことから、新製品を試してみたいというお客向けにスマホのデリバリーサービスを始めたと報じています。は店舗での販売促進は避けているということで、韓国ではこの新製品を手に取ってみたいという人は、自宅まで届けてもらって24時間使用でき、その後、担当者がピックアップする手はずだということです。専門家は、していて、サムスンの動きを少しでもビジネスへの影響を避けようという努力の証だとしています。だと発表し、としています。★アップルの投資家向け書簡はこちら。