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加藤厚労大臣、クルーズ船の乗客「明日から下船開始」を明言



　加藤厚生労働大臣は18日、横浜港のクルーズ船について閣議後の記者会見で「明日から乗客の下船を開始する」と明らかにした。（ANNニュース）

【速報】明日、クルーズ船からの下船開始へ

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