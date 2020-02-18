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- 2020年02月18日 12:00
加藤厚労大臣、クルーズ船の乗客「明日から下船開始」を明言
加藤厚生労働大臣は18日、横浜港のクルーズ船について閣議後の記者会見で「明日から乗客の下船を開始する」と明らかにした。（ANNニュース）
【速報】明日、クルーズ船からの下船開始へ
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