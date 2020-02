【中国本土以外で最大の流行地】

CNN

アメリカ政府がからという報道が相次いでいます。日本は今や「中国本土以外では最大の大流行の地」だということです。は、US to evacuate Americans on cruise ship quarantined in Japan from coronavirus outbreak(アメリカ政府、自国民を日本のコロナウイルス大流行のクルーズ船から避難)の中で、からと報じています。「ダイヤモンド・プリンセス」に乗船しているで、このアメリカ人に対してということです。CNNによりますと「中国本土以外では最大の大流行(the largest outbreak of the virus outside of mainland China)」であり、感染が確認された219人のうち24人がアメリカ人だとしています。16日夕刻に到着するがバスで移動し、アメリカではカリフォルニア州のトラビス空軍基地に着陸します。そこからだということです。はCruise ship passengers riled over order for added 2-week coronavirus quarantine in US(クルーズ船のアメリカ人乗客、にいらだち)の中で、横浜の「ダイヤモンド・プリンセス」から避難するアメリカ人乗客の中には、させられることに怒りを隠さなかったと報じています。「そんなことだったら、もっと早くアメリカに帰国させるべきだった」と語る44歳の女性は仕事に影響することを懸念していて、と指摘。していました。しかし、船内のアメリカ人に向けたメールに、しつつ「アメリカ政府は、慎重を期すため、(the US government recommends, out of an abundance of caution, that US citizens disembark and return to the United States)として、ことを示唆したとしています。は、アメリカ政府が「ダイヤモンド・プリンセス」から自国民を避難させると発表したことを受けて、と伝えています。イギリス外務省は「船内のイギリス国民の健康を守るために日夜取り組んでいる』とコメントしたということです。