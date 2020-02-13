困難をかえりみず、チャーター機第一便で帰国した方々を受け入れてくださった「勝浦ホテル三日月」に心から感謝を申し上げます。
一人の国民としても、国土交通省の観光担当の政務官として、お願いした側からしても、敬意と感謝の念に堪えません。
勝浦市民の皆様も本当に有難うございました。
『第１便で帰国 全員が帰宅の途へ』(日本テレビ)
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20200213-00000105-nnn-soci
記事
- 2020年02月13日 14:03
勝浦ホテル三日月に感謝申し上げます
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