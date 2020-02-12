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クルーズ船で新たに39人の感染、検疫官1人も＝報道


［東京　１２日　ロイター］ - 共同通信などによると、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗船者のうち、新たに３９人で新型コロナウイルスの感染が判明した。検疫官１人も感染が確認されたという。

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