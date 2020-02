【パラサイトの衝撃】

映画に詳しい複数の友人から「パラサイト~半地下の家族」を絶対に見るべし、と言われて早々に鑑賞しておりました。韓国の格差社会をテーマにした映画で衝撃の結末です。



それがアメリカ映画最高の栄誉とされるアカデミー賞の作品賞を受賞。外国語の映画としては初めてです。監督賞、国際長編映画賞、脚本賞でも最高の評価を得ました。



白人だけでなくより多様性を、というハリウッドの空気を現しているという報道が相次いでいます。今回はご多分にもれず政治的なスピーチをする受賞者が多かったそうですが、そのひとり、ブラピが56歳ということに隔世の感です。ブラピが出演したOnce Upon a Time in Hollywoodもいい映画でした!







ハリウッドのお膝元の Los Angeles Times はIt’s just the Oscars — but my God, it matters that ‘Parasite’ won best picture(たかがアカデミー賞、されどアカデミー賞~パラサイトが作品賞を受賞した意味とは)の中で、「アカデミー賞の作品賞が、年間を通して本当にもっとも素晴らしかった作品に贈られるというかつてないことが起きた」と伝えています。



ダークでコミカルなボン・ジュノ監督の作品「パラサイト」は、確かに非英語の作品として最高の作品で、国際長編映画賞とのダブル受賞だったと指摘した上で「パラサイトは、アメリカ映画のナルシズムをひっぱたくもので、それが必要だった。ナショナリズムと外国人排他主義がはびこる今日、92年の歴史の中で初めて外国語による映画が作品賞を受賞したことは、アメリカだけが偉大なるシネマを独占しているわけではないことをアカデミーに思い知らせる映画だった」としています。



真にグローバルな組織になろうとするアカデミーの兆しが合ったということで、外国語映画なのでで多くの字幕が必要だったと指摘した上で、去年、メキシコ映画の「ローマ」が取ってもよかったといいます。「今回は本当に歴史をつくった」と総括しています。



WSJ もタイトルは”Parasite” Makes History at the

Oscars(「パラサイト」アカデミー賞で歴史をつくる)の中で、2つの家族を通じて社会の所得格差を描いた韓国映画「パラサイト」が第92回アカデミー賞で外国語映画として初めて作品賞を受賞し、「タイムリーな作品だった」と伝えています。



パラサイトの受賞は、ハリウッドの包摂(inclusive)の側面を示すもので、ボン・ジュノ監督がこれまでの外国語映画賞から国際長編映画賞に名称を変えたことも評価したということです。



The New Yorker は、「ことしのアカデミー賞はのっけから政治的だった」として、受賞者の何人かは受賞スピーチで政治的なメッセージを発したと伝えています。



Fox は、Brad Pitt's politically charged Oscars 2020 speech gets backlash on social mediaの中で、ブラッド・ピット(56歳)がOnce Upon a Time in

Hollywoodで助演俳優賞を受賞したあと、トランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐる弾劾裁判をめぐる共和党の上院議員の対応を批判するスピーチをしたと報じています。



「私は壇上で45秒しか与えられないが、まったく話す機会を与えられなかったジョン・ボルトン前大統領補佐官(国家安全保障担当)よりましだ」と述べたと言うことです。



Once Upon a Time in Hollywoodのタランティーノ監督がこれを題材にした映画を作ればよいのに、とも。



これについてブラピは記者団に対して、「この1週間は本当にがっかりだった」として、トランプ大統領が弾劾裁判で無罪判決を受けたことを批判したとしています。多くの視聴者は好意的だったものの、SNSでブラピ批判も展開されたそうです。

