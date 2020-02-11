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トランプ米大統領、インド初訪問へ　今月24─25日


［ワシントン　１０日　ロイター］ - 米ホワイトハウスは１０日、トランプ大統領がメラニア夫人とともに２月２４─２５日の日程でインドを訪問すると発表した。インド訪問は、大統領就任後、初めて。モディ首相と会談する予定という。

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