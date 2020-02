【ノードストローム】、デパートが中古品販売！ノードストローム・ラックとバランスは？

■高級デパートメントストアのノードストロームは先月31日、中古品を販売する部門を立ち上げたことを発表した。



低迷が続くデパートメントストアに高額ブランドのセカンドハンド(Second Hand:返品を含む中古品など)販売を持ち込み、新たな顧客層を開拓する。



ノードストロームのセカンドハンド販売は特設サイトの「シー・ユー・トモロー(See You Tomorrow)」とニューヨーク市内にある旗艦店の一部門として開始。



シー・ユー・トモローが扱う商品は婦人服や紳士服、子供服、靴、ハンドバッグ、アクセサリー、時計を含むジェリーなど。



ノードストロームでは「ノードストローム・クオリティ・センター(Nordstrom Quality Center)」部門にある返品を検品し修理やクリーニングの後に専任の担当者が選んで、ノードストロームNYCの専用売り場やオンラインストアに出品する。



これまではノードストロームのオフプライスストアのノードストローム・ラックが販売していた。シー・ユー・トモローでは専任の目利きから高額ブランドなどを扱うとしている。



なおノードストロームNYCではノードストロームで購入された中古品を対象に買い戻しも開始し、払い戻しはギフトカードで対処する。またオンラインストアでは郵送での中古品の受け付けも開始される。



ノードストロームでは現在までにニューヨークの旗艦店以外での展開を言及していない。



ノードストロームはまたファッションのサブスクリプションサービスを展開するレント・ザ・ランウェイ(Rent the Runway)と提携し、24ヶ所のノードストローム・ラックで、レント・ザ・ランウェイで着られているファッションを購入(もしくはレンタル)できるサービスを始めている。



ノードストロームは昨年からカリフォルニア州の5店舗でレント・ザ・ランウェイの衣類の受け取りと返却を受け付けるサービスを展開。同サービスは昨年11月に24店舗に拡大している。



デパートメントストアの中古品販売ではメイシーズが昨年8月、スレッドアップ(ThredUp)と提携して40店舗でセコンドハンド・アパレルのテスト販売を開始した。



メイシーズにはオフプライス業態のメイシーズ・バックステージがあるが、これまでのところカニバリゼーションのような大きなインパクトは確認されていないという。



またメイシーズに続きJCペニーでもスレッドアップと契約して30店舗で500〜1,000平方フィート(約14〜28坪)のスペースを使って中古の婦人服やハンドバックの販売を始めている。



セカンドハンドはエコーフレンドリーでミレニアル層など若い消費者からの評判もよく市場規模も拡大している。



長く続いているデパートメントストアも生き残りにビジネスモデルを新たに模索しなければならない、厳しい時代となっているのだ。



⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。英語で中古品はユーズド(used)ですが、ビジネスでこのワードが使われることはありません。「誰かがつかっていた」という印象があり、使い倒してボロボロになっているイメージがつきまとうからです。モノを丁寧に扱う日本人とは真逆でアメリカの中古品はホントに使い倒されていますから...



例えば中古車の販売では今や「認定済みで以前所有されていた(Certified Pre-Owned)」というワードが一般的です。プレ・オウンド(Pre-Owned)はプリビアスリー・オウンド(previously owned)が短くなったもの。セカンドハンド(Secondhand:セコンドハンドとも読まれる)も中古品の意味になりますが、ユーズドより印象は悪くないのでファッション・ビジネスでよく使われるワードです。で、本業となるデパートメントストアの既存店ベースでここのところ前年割れが続いているノードストロームがセカンドハンドファッション市場への参入です。



売上が落ち続けるデパート売り場への集客を期待してのことですが、ノードストローム・ラックとの兼ね合いもあり難しい舵取りが続きますね。