日本政府がWHOに1000万ドルの拠出を表明 疑問の声も

新型コロナウイルスに関連し、日本政府がWHOに1000万ドル(約10億円)を拠出するとの情報が注目を集めている。

NHKによると、6日の会見でWHOのテドロス事務局長は、日本が1000万ドルの拠出表明したことに触れ、加盟国に対して協力を求めたという。テドロス氏はTwitterでも日本に対する感謝の意を表明している。

Thank you #Japan for your timely, generous $10 million contribution to the international #2019nCoV outbreak response led by @WHO. The funds will support countries with weak health systems as they prepare for the potential spread of the virus. Together, for a safer world. #EB146