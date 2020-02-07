日本政府がWHOに1000万ドルの拠出を表明 疑問の声も

新型コロナウイルスに関連し、日本政府がWHOに1000万ドル（約10億円）を拠出するとの情報が注目を集めている。

NHKによると、6日の会見でWHOのテドロス事務局長は、日本が1000万ドルの拠出表明したことに触れ、加盟国に対して協力を求めたという。テドロス氏はTwitterでも日本に対する感謝の意を表明している。

Thank you #Japan for your timely, generous $10 million contribution to the international #2019nCoV outbreak response led by @WHO. The funds will support countries with weak health systems as they prepare for the potential spread of the virus. Together, for a safer world. #EB146 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 6, 2020

一方、SNS上では、この拠出がメディアで報じられていないなどとして真偽が話題になっている。

厚生労働省は取材に対し、1000万ドルの拠出表明は事実だと説明。2月6日にWHOで行われた執行理事会にて、国連機関代表部の大使から資金拠出を伝えたという。

WHOの新型肺炎への対応をめぐっては、緊急事態宣言の遅れに中国への配慮があったのではないかと言われている。そのため、ネット上では今回の資金拠出を疑問視する声や否定的な反応も上がっている。