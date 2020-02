【アップルの中国一本足打法】

WSJ

米中の分断や切り離しを意味する“”があれほど話題でしたが、ことがわかりました。それを象徴するのがに関する報道が相次いでいます。はRapid Spread of Coronavirus Tests Apple’s ChinaDependency(コロナウイルスの急拡大、アップルの中国依存を試す)の中で、アップルにとって市場として、さらにを試していると報じています。アップルと、組み立てを行っているは、と言ってきましたが、関係者によりますと、ということです。感染拡大によってアップルはことし1〜3月期のとみられるそうです。アップルのは、これまで▼中国経済の減速、▼米中の貿易摩擦による関税上乗せを乗り切ってきましたが、今回のとアナリストは指摘。関税が上乗せされてもは動かせたが今回はできないからだとしています。のため、だとしています。は先週の電話会見で、ことを明らかにしています。福島の原発事故のあと、アップルはに建て、タイの洪水のあとするなど、が、今回ばかりはとしています。はCoronavirusshakes center of world’s tech supplychain(コロナウイルス、世界のテック企業のサプライチェーンを揺るがす)の中で、関係者の話として、と伝えています。フォックスコンは生産を再開するつもりでも、地元当局がほかの州から入った人は7日、感染拡大が深刻な州から入った人は14日の自宅待機を命じたため、だということです。を持ち、があるものの、どの生産拠点も感染拡大の影響を受けていて、としています。は、春節に伴う連休の間もそもそも生産を止めていませんが、ということです。アメリカのは先週、と述べたように、という見方もあるとしています。はCoronavirus: The economic cost is rising in China and beyond(中国などで経済コストが増加)の中では、と報じています。地方政府の要請でされていますが、休業が長引いた場合、するだけでなく、だろうとしています。で苦しんでいただと言います。ただ、に比べて、が格段に大きくなり、とりわけしていると指摘。Oxford Economicsは、にとどまりと予想。感染拡大前はどちらも6%の予想でした。だとしていますが、「最悪のシナリオの回避」が前提で、さらに悪化する恐れもあるそうです。は、だと総括しています。