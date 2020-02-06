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米上院の弾劾裁判、権力乱用でトランプ大統領に無罪評決


［ワシントン　５日　ロイター］ - 米上院は５日、トランプ大統領の弾劾裁判で、２つの訴追条項のうち「権力乱用」について、５２対４８で無罪評決を出した。

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