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需給情報：1月27─31日のプログラム売買、裁定買い残が2週ぶり減少＝東証


［東京　５日　ロイター］ - 東京証券取引所がまとめた１月２７日─１月３１日のプログラム売買状況によると、金額ベースの裁定買い残（当限・翌限以降の合計）は、前週比１００９億円減少の５５５５億円となった。買い残の減少は２週ぶり。一方、裁定売り残は同６８３億円増加の１兆０４７４億円だった。裁定売り残の増加は２週連続。

＊東証の発表資料は以下のＵＲＬでご覧ください。

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/program/01.html

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