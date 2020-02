押谷先生の新型コロナウイルス関連記事ほか

小児の肺炎から単離されたものでした。

数年前のSARSの折にもそうでしたが、連日の報道で、東北大学医学部名誉教授、現東北医科薬科大学特任教授の賀来満夫先生や、微生物学教授の押谷 仁教授が引っ張りだこです。

本日、押谷先生が新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染に対する記事を発表されたので、本ブログでも拡散します。

感染予防の基本は「手洗いとマスク」です。その理由として、ウイルスを触ったりした手で鼻や口のあたりを触ることによって感染することを防ぐという意味があります。もちろん、自分が感染してしまったときに、くしゃみや咳でウイルスを拡散させないという意味でのマスクも重要です。

根拠となるデータはこちらの解説記事を参照(東北メディカル・メガバンクの児玉先生から教えて頂きました):

Kwok YLA, Gralton J, McLaws ML

Face touching:A frequent habit that has implications for hand hygiene.

Am J Infect Control 2015;43:112-114.