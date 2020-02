New York Times

WSJ

USA Today

NFL=アメリカプロフットボールリーグでチャンピオンを決めるが2日、マイアミで行われ、で勝ちました。だそうです!試合の際に流れるコマーシャルに毎年注目しています。私にとってのもの。かっこいい!だとして「スーパーボウルはフットボールのチャンピオンを決めると同時に、」と報じています。トランプ大統領が就任した直後の2017年はしましたが、今回はなものが特徴だということです。が笑えます!社員のが亡くなったをつなぐコマーシャルはうるっときます。が初めてスーパーボウルにあわせて流したコマーシャルは映画「」に主演したが最後に出てきます!は、テック企業に対する反発が強まる中、と伝えています。視聴者の背中を後押しするコマーシャルとしてP&Gの女性だけが出演したコマーシャルがあります。男女平等を訴える内容だということです。バスケットボールのスター選手のKobe Bryantが先週ヘリコプター事故で急死したことを受けてヒョンデ自動車やトヨタ自動車がコマーシャルを修正したそうです。はThe top 5 Super Bowl LIV ads, according to Ad Meter(人気のトップ5)の中で以下の5つのコマーシャルが投票で人気だったと伝えています。① Jeep: "Groundhog Day“② Hyundai: "Smaht Pahk“③ Google: "Loretta“④ Doritos: "The Cool Ranch“⑤ Rocket Mortgage: "Comfortable“こちらは去年です。