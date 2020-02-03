「こんにちは赤ちゃん」「二人でお酒を」などのヒット曲で知られる歌手の梓みちよさんが亡くなったことがわかった。76歳だった。
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- 2020年02月03日 19:54
｢こんにちは赤ちゃん｣｢二人でお酒を｣梓みちよさん死去 76歳
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