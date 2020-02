中国発の新型コロナウィルスはアフリカ経由で拡散するか

中国発の新型コロナウィルスは、アフリカを経由して世界に拡大する恐れが高まっている。この地域での拡散を防止することは、日本を含む各国にとって、自らを守ることにもつながる。

世界保健機関(WHO)は1月31日、新型コロナウィルスの感染拡大を受けて「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。

この声明のなかでWHOは「とりわけぜい弱な国や地域に予防や対策で支援する」とも述べている。ここでいう「ぜい弱な国や地域」とは、要するに医療・衛生が整っていない貧困国を指す。

なかでも懸念されているのが、アフリカでの感染拡大だ。

2月2日段階で、アフリカ大陸では新型コロナウィルスに感染した例は確認されていない。

しかし、WHOが非常事態を宣言する以前から、アフリカでは感染の噂が飛び交っていた。例えばエチオピアの厚生大臣は1月28日、4人を検査中であることを認めたうえで「まだ確認されていない」、「新型コロナウィルスの感染者が出たというのはフェイクニュース」と述べ、パニックの広がりに警戒感を示した。

There has been a fake news about coronavirus in Ethiopia. There is NO confirmed case of coronavirus in Ethiopia. We have 4 cases isolated, tested negative for Corona family. Confirmatory test sent to South Africa @WHO @BBCWorld