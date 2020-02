今年のスーパーボウル、「多様性」を象徴

いよいよ2月2日(日本時間の3日朝)に、スーパーボウルの火蓋が切って落とされます。こちらでご紹介した通り、今年は優勝から遠ざかっていたカードの対決とあって、チケット価格がうなぎのぼり。新型コロナウイルス肺炎で業績ガタ落ちリスクに直面する航空会社にとって恵みの雨となっており、中国主要都市への運航停止を削減したユナイテッド航空は、開催地マイアミ行きを増便させました。

Super news, fans: We've added 29 flights to Miami from San Francisco, Kansas City and each of our other U.S. hubs for next Sunday's Big Game. https://t.co/q3Y7gzlMiD pic.twitter.com/2WW9ThWvpi