イギリス、欧州連合を離脱　47年間の関係に終わり

イギリスは1月31日午後11時(日本時間2月1日午前8時)、47年間加盟していたEUを離脱した。ロンドン・ダウニング街の首相官邸の壁に投影されていたカウントダウンの時計が「00:00」を表示し、イギリス国旗を手に議事堂前の議会広場に集まった人たちからは大歓声が上がった。

午後10時には、ボリス・ジョンソン英首相が「これは終わりではなく始まりだ」と述べる演説が公開された。事前に録画されていた演説で首相は、EU27カ国との関係を断つことは「国家として本当に再生し、変わる瞬間」だと説明した。

ただし、イギリスは31日午後11時から「移行期間」に入るため、直ちに変わることはあまりない。移行期間中のイギリスはほとんどのEU法を遵守し、予算も拠出するなど、イギリスは離脱前とほぼ同じ関係をEUと保つ。EU域内の自由移動も、12月末までは認められる。

イギリスは今年12月31日までに、EUとの通商交渉などを終えたい考え。

欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長はこれに先立ち、ツイッターで、「欧州が直面する課題や、欧州がつかむことのできる機会は、ブレグジットでも変わっていない。これに関して私たちはイギリスとできる限り最善な関係を持ちたい。しかし、加盟関係ほど良いものには決してならない。#新しい始まり」とツイートした。

The challenges that Europe faces, and the opportunities that it can grasp, have not changed because of #Brexit. As part of this, we want to have the best possible relationship with the UK. But it will never be as good as membership. #NewBeginnings