コロナウイルス対策で、台湾のWHO参加は必須。政治的意図での排除を許すな！

こんばんは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

本日も衆参で予算委員会・集中審議が行われ、コロナウイルス対策などについて活発な議論が行われています。維新からは浦野代議士と柳ケ瀬議員が質問に立ちました。

6月まで続く国会論戦はまだまだ始まったばかり。ぜひ引き続きご注目ください。

■

さて、今日から私が予算委員会で取り上げたテーマについて1つずつ解説していきたいのですが、まずは冒頭で取り上げた「コロナウイルス対策(WHOへの台湾加盟)」についてです。

台湾のWHO参加 首相が必要性強調 参院予算委で: 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55025500Q0A130C2PP8000/

正直、これほどストレートに前向きな答弁が来ると私自身が思っていなかったのですが(汗)、この答弁は国際ニュースにもなり、台湾総統が謝辞を表明。

I want to thank the #US, #Japan, #Canada, & #StLucia, as well as our friends in the international community, for publicly supporting #Taiwan’s inclusion in the @WHO. Full statement: https://t.co/nldFphaeZv pic.twitter.com/diUwKg3K1n