東京マーケット・サマリー

■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円<JPY=> ユーロ／ドル<EUR=> ユーロ／円<EURJPY=>

午後5時現在 109.04/06 1.1033/37 120.32/36

NY午後5時 109.27/28 1.1023/27 120.44/48

午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時時点に比べてドル安／円高の１０９円前半。新型肺炎の影響拡大を懸念する形で株価や原油が下落、リスク回避的に円が買われる展開が続いた。

＜株式市場＞

日経平均 23343.51円 (483.67円安)

安値─高値 23317.32円─23463.89円

東証出来高 11億8046万株

東証売買代金 2兆1772億円

東京株式市場で日経平均は大幅反落した。新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大し、投資家心理を圧迫している。アジアの主な株式市場が春節（旧正月）で休場となり商いが薄いなか、日本株のヘッジ売りが目立った。

東証１部騰落数は、値上がり１６６銘柄に対し、値下がりが１９６１銘柄、変わらずが３２銘柄だった。

＜短期金融市場＞ 17時13分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.019％

ユーロ円金先（20年3月限） 99.985 (変わらず)

安値─高値 99.980─99.985

3カ月物ＴＢ -0.120 (変わらず)

安値─高値 -0.120─-0.120

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス０．０１９％になった。「地銀による資金調達ニーズは引き続き強い」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は強含み。

＜円債市場＞

国債先物・20年3月限 152.60 (+0.27)

安値─高値 152.53─152.70

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.050％ (-0.025)

安値─高値 -0.045─-0.050％

国債先物中心限月３月限は前営業日比２７銭高の１５２円６０銭と反発して取引を終えた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けたリスクオフの流れが強まり、一時１５２円７０銭と、限月ベースでは１９年１２月５日以来の水準まで上昇した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比２．５ｂｐ低下のマイナス０．０５０％。「利食いの動きが出た」（国内証券）ことから、一時マイナス０．０４５％まで水準を戻す場面もあった。

＜スワップ市場＞ 16時23分現在の気配

2年物 0.04─-0.05

3年物 0.03─-0.06

4年物 0.02─-0.07

5年物 0.03─-0.07

7年物 0.04─-0.05

10年物 0.10─0.00