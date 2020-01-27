  1. トップ>
記事

アリババ、通販サイトから高額マスク削除　新型肺炎で需要殺到


［２６日　ロイター］ - 中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング<BABA.N>は２６日、オンラインショッピングモール「淘宝網」（タオバオ）で販売しているマスクについて、「販売価格が安定せず、虚偽広告がみられる」商品を削除したと発表した。新型コロナウイルスによる肺炎感染の拡大を受けマスクの需要が高まっており、通販サイトでも価格が高騰している。

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「新型コロナウイルス」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    共産市長NO 広告にヘイトと指摘

    田中龍作

  2. 2

    インフルと同じ対策で 医師助言

    中村ゆきつぐ

  3. 3

    都知事選 三つ巴なら山本太郎氏

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

  4. 4

    実名報道 マスコミの壮大なズレ

    文春オンライン

  5. 5

    平手脱退の裏側「笑いたくない」

    文春オンライン

  6. 6

    注意がパワハラ扱い 沈黙は金か

    笹川陽平

  7. 7

    キャッシュレスに便乗し詐欺急増

    WEDGE Infinity

  8. 8

    山本太郎氏を利用する立民に呆れ

    田中龍作

  9. 9

    東出の不倫に女性が激怒するワケ

    文春オンライン

  10. 10

    優勝力士インタビューで爆笑と涙

    AbemaTIMES

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。