［２６日 ロイター］ - 中国の電子商取引大手アリババ・グループ・ホールディング<BABA.N>は２６日、オンラインショッピングモール「淘宝網」（タオバオ）で販売しているマスクについて、「販売価格が安定せず、虚偽広告がみられる」商品を削除したと発表した。新型コロナウイルスによる肺炎感染の拡大を受けマスクの需要が高まっており、通販サイトでも価格が高騰している。
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- 2020年01月27日 16:18
アリババ、通販サイトから高額マスク削除 新型肺炎で需要殺到
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