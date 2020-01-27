  1. トップ>
記事

悠仁さまがインフルエンザに感染 今日から中学校を休まれる



　宮内庁によると、秋篠宮家の長男・悠仁さまがきのう体調を崩し、医師の診察を受けたところインフルエンザに感染していたという。

　悠仁さまは東京・文京区のお茶の水女子大学付属中学校に通われているが、今週は学校を休まれる予定だ。（AbemaTV／『AbemaNews』より）

▶速報：悠仁さま インフルエンザで中学校欠席

タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「悠仁親王」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    共産市長NO 広告にヘイトと指摘

    田中龍作

  2. 2

    インフルと同じ対策で 医師助言

    中村ゆきつぐ

  3. 3

    都知事選 三つ巴なら山本太郎氏

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

  4. 4

    実名報道 マスコミの壮大なズレ

    文春オンライン

  5. 5

    平手脱退の裏側「笑いたくない」

    文春オンライン

  6. 6

    注意がパワハラ扱い 沈黙は金か

    笹川陽平

  7. 7

    優勝力士インタビューで爆笑と涙

    AbemaTIMES

  8. 8

    山本太郎氏を利用する立民に呆れ

    田中龍作

  9. 9

    キャッシュレスに便乗し詐欺急増

    WEDGE Infinity

  10. 10

    東出の不倫に女性が激怒するワケ

    文春オンライン

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。