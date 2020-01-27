宮内庁によると、秋篠宮家の長男・悠仁さまがきのう体調を崩し、医師の診察を受けたところインフルエンザに感染していたという。
悠仁さまは東京・文京区のお茶の水女子大学付属中学校に通われているが、今週は学校を休まれる予定だ。（AbemaTV／『AbemaNews』より）
▶速報：悠仁さま インフルエンザで中学校欠席
記事
- 2020年01月27日 13:50
悠仁さまがインフルエンザに感染 今日から中学校を休まれる
宮内庁によると、秋篠宮家の長男・悠仁さまがきのう体調を崩し、医師の診察を受けたところインフルエンザに感染していたという。
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