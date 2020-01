[ロンドン 26日 ロイター] - 英政府は26日、1月末の欧州連合(EU)離脱に合わせて発行する50ペンスの記念硬貨を公表した。

硬貨の片面には「Peace, prosperity and friendship with all nations(平和と繁栄、全ての国々との友好)」と記されており、その下に離脱日の2020年1月31日が刻まれている。31日にまず300万枚を発行し、年内さらに700万枚を発行する予定。

財務省は当初、最初の離脱予定日だった2019年3月29日に合わせて記念硬貨の発行を予定していた。

その後ジャビド財務相は、離脱日の延期を受けて10月31日に向けて記念硬貨の発行を指示した。ただ、それも延期されたことから、日付を刻印してしまった約100万枚の硬貨を溶かすことを余儀なくされた。

ジャビド財務相は「EUからの離脱はわれわれの歴史における転機となる。この記念硬貨は新たな章の始まりを示す」と述べた。