グラミー授賞式でコービー・ブライアント追悼　アリシア・キーズとボーイズIIメンがアカペラ捧げる

アリシア・キーズとボーイズIIメン(Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

現地時間2020年1月26日にロサンゼルスのステープルズ・センターで開催されている第62回グラミー賞授賞式にて、アリシア・キーズとボーイズIIメンがヘリコプター事故で亡くなったNBAの大スター、コービー・ブライアントへの追悼パフォーマンスを急遽行った。



「今日、音楽最大の祭典にアーティストたちを祝福するため集いました。しかし正直に言えば、私たちは今とてつもない悲しみに包まれています」と、(授賞式で司会を務める)アリシア・キーズは語った。「なぜなら私たちは今日ついさっき、LAが、全米が、全世界が偉大なるヒーローを失いました」キーズはステープルズ・センターの観客に語りかける。「私たちは文字通り、コービー・ブライアントが築いた場所に立っています」(訳注:ステープルズ・センターはコービーがキャリア一筋で在籍したレイカーズの本拠地)



キーズとボーイズIIメンは、静まりかえったアリーナで1991年のヒット曲「Its So Hard to Say Goodbye to Yesterday」をパフォーマンス。「このように授賞式がスタートするなんて、誰一人として考えられなかったでしょう」と彼女は言う。



ブライアントと彼の13歳の娘、ジアナは日曜の朝、カリフォルニア州カラバサスで墜落事故を起こしたヘリコプターに搭乗していた。LA当局によると、搭乗していた乗客乗員9人全員が死亡した。



オバマ前大統領は、「コービーはコート上のレジェンドで、第2の意義ある人生を始めたばかりだった。さらに私たちは親の立場として、ジアナを失ったことに胸が張り裂けそうです。ミシェルと私は、想像もできない1日を過ごすヴァネッサとブライアント家の方々に、心からのお見舞いを申し上げます」と声明を発表している。

Translated by Rolling Stone Japan