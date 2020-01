元NBAのスーパースター、コービー･ブライアントさんがヘリ墜落死

米プロバスケットボールNBAのスーパースター選手だったコービー・ブライアントさんが26日、ヘリコプターの墜落事故で死亡した。41歳だった。カリフォルニア州当局の調べによると、ブライアントさんと13歳の娘ジャナさんを含め乗っていた9人全員が死亡したという。

ロサンゼルス郡保安官事務所によると、プライベート・ヘリコプターはロサンゼルス北西にあるカラバサスに墜落し、炎上した。パイロットを含め、乗っていた全員が死亡。一部報道は当初5人死亡と伝えていたが、乗員乗客名簿には9人の名前が書かれていたという。

アレックス・ヴィラヌエヴァ保安官は、「機体は本日午前10時ごろ、ラス・ヴィルジネス近くの野原に墜落した。地上で被害を受けた人はいない」と説明した。

ロサンゼルス保安官事務所は、墜落現場の様子の写真をツイートした。

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE