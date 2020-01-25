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在日米軍のUH-60ブラックホークが着水 沖縄本島東の洋上


　防衛省に入った情報によると、きょう夕方、在日アメリカ軍のヘリ・UH-60ブラックホークが沖縄本島・東の洋上に着水したという。乗員は5人で、ケガなどの詳しい状況は分かっていないが、いずれも命に別状はなく、病院に搬送されるという。（AbemaTV／『AbemaNews』より）

▶映像：在日米軍ヘリが沖縄本島沖に着水

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