在日米軍のUH-60ブラックホークが着水 沖縄本島東の洋上





防衛省に入った情報によると、きょう夕方、在日アメリカ軍のヘリ・UH-60ブラックホークが沖縄本島・東の洋上に着水したという。乗員は5人で、ケガなどの詳しい状況は分かっていないが、いずれも命に別状はなく、病院に搬送されるという。（AbemaTV／『AbemaNews』より）

▶映像：在日米軍ヘリが沖縄本島沖に着水