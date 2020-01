キャシュレス時代に一石：ニューヨーク市議会

昨年10月の消費税引き上げに伴って、カード類で買い物の決済をすると5%のポイントが得られるポイント還元事業。

まあ、消費税アップによる消費者の買い控えムードを緩和しようということだったわけですが、同時に、諸外国に比べて遅れている我が国の「キャッシュレス決済」に弾みをつけようという狙いもあるのでしょう。

キャシュレス決済の利点はいくつもあります。お札や硬貨を数えなくていいし、お釣りを出す手間がかからないから勘定が早く済むし、店側は、店が終わってから、売り上げと現金があっているかを確認する必要もない。また、店に現金がなければ強盗や泥棒に狙われることもない。等々。

というわけで、世界はキャシュレスに向かっているように見えますが、キャシュレス先進国と見られる米国の中心、ニューヨーク市で、現金払いを拒否するお店に罰金を課すという法案が木曜日(23日)に市議会で可決されたということです。

.@NYCCouncil will today pass legislation to require all food & retail stores to accept cash. No longer in #NYC will brick-and-mortar businesses have the right to refuse cash & effectively discriminate against customers who lack access to credit and debit.https://t.co/RVge4FSPNB