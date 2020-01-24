［東京 ２４日 ロイター］ - 全日空は２４日、中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の影響を受け、３１日までの成田発武漢行きと２月１日までの武漢発成田行きの便を欠航すると発表した。２月１日以降の運航は決定次第、公表するとしている。
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- 2020年01月24日 17:14
全日空、1月の武漢便欠航を決定
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