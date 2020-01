“歌舞伎”と評された米国とイランの軍事「衝突」から日本が学ぶべきこと - 部谷直亮

開戦間近と言われた米国とイランの軍事衝突は、早い段階で沈静化した。状況は昨年秋以前の小康状態に戻った。だがそれは予想されてしかるべきことでもあった。軍事力には、その行使の段階(エスカレーション・ラダー)がそれぞれあり、多くの日本人が想像する「軍事力を使う=即、開戦」にならないからだ。慶應義塾大学SFC研究所上席所員・部谷直亮(ひだに・なおあき)氏の解説。

トランプ大統領の命令により、1月3日、イラン革命防衛隊「クッズ部隊」のカセム・ソレイマニ司令官が米軍のドローンからのミサイル攻撃によってイラクで爆殺された。その後、両国は開戦に及ぶかと思いきや、直接の武力衝突は起きず、事態は沈静化した。

一方、この間、日本のマスコミや街場における議論は、政治的立場の如何を問わず、すわ開戦間近、それも「第三次世界大戦」が始まるというもので占められた。しかし、それは現実に裏切られた。

一昨年の米朝危機の際もトランプ政権が空母打撃群を動かしただけで、日本国内では連日開戦間近と騒がれた。筆者は、この際も各誌で米軍による攻撃はありえないとたびたび指摘した(参照(1)、(2)、(3)、(4)、(5))が、果たしてその通りとなった。

なぜ、こうなるのか。それは日本国内において、戦争と平和の間には、多くの階層が存在するという基本的なことが理解されていないからである。つまり、軍事力を行使なり活用なり(単なる移動も含む)していたとしても、すぐには「戦争」に直結しない、段階があるということが認識されていないのである。

そもそも年明けの事件の発端は、昨年後半のイラン側が背後にいると思われる武装勢力からの、米国やその同盟国に対する挑発行動にあった。日本では一連の動きはあまり報道されていなかったが、サウジ石油施設に対するドローンと巡航ミサイルによる攻撃(9月)を皮切りに、イラク国内でのイラン側とされる攻撃が激化(10月)し、12月末には頂点に達した。10月は4回、11月は4、5回、12月には6回と量的に増えた。

質的にも米政府をして看過できなくなっていた。国際政治アナリストの菅原出氏が2020年1月5日号の『グローバルリスクインテリジェンス』で指摘したように、12月27日には、イラクの米軍基地に対するロケット攻撃が敢行され、ついに米市民に被害が出てしまう。民間軍事会社の米市民1名が死亡し、米兵4名が負傷したのである。注目すべきは、弾薬庫が標的とされていたことだ。基地の弾薬庫を狙えば、誘爆により周辺に被害を与えることは想像に難くない。目論見通り、弾薬庫は大爆発したが、攻撃した側が確実に米国人を殺傷しようとしていたことがよくわかる。

しかも、WSJ(ウォール・ストリート・ジャーナル)の報道によれば、トランプ氏はその数日後、ソレイマニ司令官が米国に対するさらなる攻撃を企てているとの報告を受けたという。ここにきて、トランプ政権は、イラン側の挑発行動に対し、もはやそれまでに実施していたような、サイバー攻撃だけでは抑え込めないと判断した。すなわち、紛争の「エスカレーション・ラダー」を、もう一段階上げることにしたのだ。(注)

(注) 紛争状態にある両国が梯子を上るようにエスカレートしていくという概念。例えば、ハーマン・カーンは、小は政治的なジェスチャーから、大は文明が崩壊する全面核戦争までの段階を44に分けて定義している。

ちなみに、カーンは、各段階における優位性を確保し、相手にエスカレーションのリスクを認識させることで危機を抑え込むことを「エスカレーション・ドミナンス」と指摘し、現在に至るまでの米政府の基本方針となっている。と同時にエスカレーション・ラダーは、よかれあしかれ各国政府の共通見解でもある。

