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寄り付きの日経平均は反発、値ごろ感から押し目買いが流入


［東京　２４日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比５４円６８銭高の２万３８５０円１２銭となり、反発してスタート。引き続き新型肺炎や為替相場の動きが気にされているものの、値ごろ感から押し目買いが流入している。

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