  1. トップ>
記事

NHKは来年度大赤字も役員報酬削減せず

NHKは二年連続の赤字予算で、来年度は149億円の赤字見込み。

民間企業なら経営陣の責任が問われ、報酬削減などが行われますが、
NHKは
会長3092万円、
副会長2690万円、
専務理事2360万円、
理事2206万円の報酬は、1円も削減しない見込みです。

皆様はどう思いますか？

『NHK、20年度は149億円の赤字予算に』(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20200115-OYT1T50227/amp/
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「NHK」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    進次郎氏育休に純一郎氏が激怒か

    NEWSポストセブン

  2. 2

    東出不倫壊した団欒 2億円豪邸も

    女性自身

  3. 3

    安倍長期政権 支えている4つの柱

    舛添要一

  4. 4

    減るべくして減った日本人の賃金

    城繁幸

  5. 5

    夫婦別姓 皇室制度とは切り離せ

    音喜多 駿（参議院議員 / 東京都選挙区）

  6. 6

    e-Taxの確定申告 認証設計に不安

    tokyo editor

  7. 7

    ナイキ「倫理的」な靴流行は滑稽

    渡邊 雄介

  8. 8

    国民民主議員「もう撤退すべき」

    篠原孝

  9. 9

    米作家 人口減少は日本に利ある

    文春オンライン

  10. 10

    ゲーム規制に県職員が異例の反対

    岸慶太

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。