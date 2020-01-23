NHKは二年連続の赤字予算で、来年度は149億円の赤字見込み。
民間企業なら経営陣の責任が問われ、報酬削減などが行われますが、
NHKは
会長3092万円、
副会長2690万円、
専務理事2360万円、
理事2206万円の報酬は、1円も削減しない見込みです。
皆様はどう思いますか？
『NHK、20年度は149億円の赤字予算に』(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/20200115-OYT1T50227/amp/
記事
- 2020年01月23日 18:57
NHKは来年度大赤字も役員報酬削減せず
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