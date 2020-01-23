［東京 ２３日 ロイター］ - 日本電産<6594.T>は２３日、２０２０年３月期の連結営業利益（国際会計基準）予想を前年比７．８％増の１４００億円に下方修正したと発表した。従来予想は１５００億円。リフィニティブがまとめたアナリスト２１人による予想の平均値は１５１１億円。 足元の需要などを見直した。米国景気減速への懸念のほか、中国の景気動向やイランなど中東の地政学リスクなどへの懸念があり、引き続き楽観できないとしている。 売上高予想は１兆５５００億円（従来予想は１兆６５００億円）に、当期利益予想は８５０億円（従来予想は１０００億円）に、それぞれ引き下げた。
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- 2020年01月23日 16:19
日本電産、20年3月期営業利益を下方修正
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