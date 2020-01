米ネットフリックス、ジブリの21作品を配信へ　「完璧な映画」とファン期待

レヴィ・ジョアベル、BBCニュースビート記者

2003年にアカデミー賞長編アニメ賞を受賞した「千と千尋の神隠し」 Alamy

日本の伝説的なアニメ制作会社「スタジオジブリ」の21作品が、来月から米ネットフリックスで配信されることになった(日本と北米を除く)。

スタジオジブリの映画はこれまで、DVDを購入するか、あるいは違法な手段でしか見られなかった。つまり、ジブリ映画がもたらす「究極の現実逃避」が、作品をまだ見ていない人たちに届くことになる。

2003年にアカデミー賞長編アニメ賞を受賞した「千と千尋の神隠し」のほか、「となりのトトロ」や「ハウルの動く城」なども含まれる。

「アニメ界では有名な数々の名作を、多くの人が初めて楽しめるようになる」と、16歳の時から「ジブリに夢中」だというサラ・テイラーさんは喜ぶ。

ツイッターには、「ネットフリックスでこういったスタジオジブリ映画の配信が始ったら、私は1週間冬眠する」という書き込みもある。

