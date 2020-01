トミカが50周年、2020年はファン歓喜の記念事業が盛りだくさん!

50周年記念記者会見の会場に展示された約1,000個の「トミカ」



1970年に発売となったタカラトミーの「トミカ」は、これまでに累計6億7,000万台以上を販売し、約2秒に1台を売り上げてきた驚異のミニカーだ。そんな「トミカ」が50周年を迎える今年、タカラトミーはさまざまな記念事業を行うという。トヨタ自動車やホンダなど自動車メーカーとのコラボにも注目だ。

トミカ愛にあふれる元TBSアナウンサーも登場!

「変わりゆく時代の中で、トミカがこの先、どんな進化を見せてくれるのか。私自身、全く想像できませんが、だからこそ、ワクワクする気持ちが隠せません。これからのトミカから目を離さないでください」と富山氏



真っ赤なワンピース姿で登場した小林麻耶さん



本サイトで好評連載中の「安東弘樹のクルマ向上委員会!」でもおなじみの安東さんは、無類のクルマ好き。トミカ歴はほぼ50年と振り返っていた



らしさ全開で27歳もサバを読み、安東さんを呆れさせた小林さん。「言い過ぎました。20周年ですね」と言い直すも「それも言い過ぎですね」と再度ツッコまれる羽目に



トミカファン要チェック! トミカ50周年事業の内容は

50周年特別デザイン&トミカ化が発表された3台。左からホンダ「シビック」、トヨタ「スープラ」、日産「GT-R」



「Honda シビック TYPE R トミカ50周年記念仕様 designed by Honda」は4月の「トミカ博 in OSAKA」で公開予定



「トヨタ GR スープラ トミカ50周年記念仕様 designed by Toyota」は6月の「東京おもちゃショー2020」で公開予定



「日産GT-R トミカ50周年記念仕様 designed by NISSAN」は8月の「トミカ博 in YOKOHAMA」で公開予定



半世紀にわたって愛されてきた「トミカ」はまさしく、親子3代で楽しめる国民的なおもちゃといって差し支えないだろう。トミカの50周年を記念する記者会見には、タカラトミー代表取締役会長の富山幹太郎氏が登壇。トミカファンおよびクルマ文化を築き上げてきた自動車メーカーに感謝の言葉を述べた。続いて登場したのは、記者会見のMCを務めた安東弘樹さんと小林麻耶さんだ。元TBSアナウンサーでトミカ好きという共通点を持つ2人だけに、のっけからテンションはMAXの様子。「3歳の時に祖母から買ってもらったのが始まりです。そこからトミカに魅せられて、150台くらい持っていました」とトミカ愛を語った小林アナ。「トミカ歴何周年というのは、数えないでおきましょう」と安東さんがいえば、すかさず「10周年ぐらいですかね?」と返すなど、元TBSアナウンサーの先輩後輩らしく、2人の息もぴったりだ。2人の軽快なトークで会場が盛り上がったところで、いよいよこの日の本題であるトミカ50周年事業が発表された。内容は盛りだくさんだが、中でもトミカファンに注目していただきたいのが、「トミカ50周年自動車メーカーコラボプロジェクト」だ。これは、トヨタ、日産自動車、ホンダの協力のもと、実車のデザイン担当者が、「トミカ」のためだけに50周年デザインを考えるという企画だ。トークショーに登場した各メーカーの担当者の話ぶりからすると、相当に熱のこもったデザインを期待してよさそうだ。なお、オリジナルデザインの各トミカは、「Honda シビック TYPE R トミカ50周年記念仕様 designed by Honda」が4月、「トヨタ GR スープラ トミカ50周年記念仕様 designed by Toyota」が6月、「日産GT-R トミカ50周年記念仕様 designed by NISSAN」が8月の発売を予定している。価格は各800円(税抜)だ。特別デザインの実車の公開スケジュールは以下の通りだ。