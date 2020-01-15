第162回芥川賞　古川真人さん『背高泡立草』の受賞決まる - 「文春オンライン」編集部

1月15日、第162回芥川龍之介賞（日本文学振興会主催）の選考会が東京・築地の料亭「新喜楽」で開かれ、古川真人さん（31歳）の「背高泡立草（せいたかあわだちそう）」（「すばる」2019年10月号掲載）が選ばれた。
古川さんは、前回の第161回芥川賞での「ラッコの家」（「文學界」2019年1月号掲載）に続く候補入りだった。
《古川真人さんプロフィール》
1988年生まれ。第一薬科大学付属高等学校卒。2016年「縫わんばならん」で第48回新潮新人賞を受賞しデビュー。
〈作品〉「縫わんばならん」2016年新潮11月号＝第156回芥川賞候補、単行本は17年新潮社刊。「四時過ぎの船」17年新潮6月号＝第157回芥川賞候補、単行本は17年新潮社刊＝第31回三島由紀夫賞候補。「窓」18年新潮7月号。「ラッコの家」19年文學界1月号＝第161回芥川賞候補、単行本は19年文藝春秋刊。
■第162回芥川龍之介賞 候補作（掲載誌）※作者五十音順・敬称略
木村友祐「幼な子の聖戦」（すばる 11月号）
髙尾長良「音に聞く」（文學界 9月号）
千葉雅也「デッドライン」（新潮 9月号）
乗代雄介「最高の任務」（群像 12月号）
古川真人「背高泡立草（せいたかあわだちそう）」（すばる 10月号）
（「文春オンライン」編集部）