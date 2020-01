イラン、旅客機撃墜の動画の撮影者を逮捕

イラン当局は14日、同国で発生したウクライナ旅客機の撃墜をめぐり、ミサイルによる撃墜の様子を動画撮影した人物を逮捕したと明らかにした。

イランのメディアによると、精鋭部隊の革命防衛隊が、動画を先週投稿した人物を拘束した。

逮捕された人物は、国家安全保障に関わる罪に問われるとみられる。

当局は他にも、撃墜に関わった数人を逮捕したと発表した。

イランでは8日、首都テヘランの空港を離陸したウクライナ航空PS752便が墜落し、乗員乗客176人全員が死亡した。

イランは当初、ミサイルによる旅客機撃墜を否定。その後、防空システムによって誤って撃墜したと認めた。

問題の動画はソーシャルメディアで拡散され、旅客機がミサイルで撃墜されたとの見方を専門家から引き出すことにつながった。

当局が逮捕を発表する中、最初に動画を投稿したとされるロンドンを拠点とするイラン人ジャーナリストが14日、動画の提供者は逮捕されていないとツイートした。

「たくさんの問い合わせを受けている。752便に絡んでイランで間違った人物が逮捕された。動画の提供者は安全で、イラン革命防衛隊がまたうそをついているのは確実だ。彼らは旅客機に乗っていた176人を殺害した。それが本当の話だ」

I'm getting lots of calls.



They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD