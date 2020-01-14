［１３日 ロイター］ - トヨタ自動車<7203.T>は１３日、米国で「トヨタ」と「レクサス」ブランドの一部車種約６９万６０００台を対象にセーフティーリコールを行うと発表した。燃料ポンプが作動しなくなる可能性があるという。
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- 2020年01月14日 09:56
トヨタ、米国で約69.6万台リコール 燃料ポンプの不具合
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