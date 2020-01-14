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トヨタ、米国で約69.6万台リコール　燃料ポンプの不具合


［１３日　ロイター］ - トヨタ自動車<7203.T>は１３日、米国で「トヨタ」と「レクサス」ブランドの一部車種約６９万６０００台を対象にセーフティーリコールを行うと発表した。燃料ポンプが作動しなくなる可能性があるという。

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