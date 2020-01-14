［１３日 ロイター］ - ブルームバーグは１３日、複数の関係者の話として、米国が昨年実施した中国に対する「為替操作国」認定の解除を検討しており、近く公表する半期為替報告書の中で対応する見通しと報じた。
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- 2020年01月14日 02:49
米、中国の「為替操作国」認定解除か 近く為替報告公表＝ＢＢＧ
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