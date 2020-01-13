中国の武漢で原因不明の肺炎が発生する中、南部・深センの衛生当局は41歳の女性が原因不明の重い肺炎で入院したと発表した。
11日から入院しているのは41歳のインド国籍の女性で、深センの学校の教員。女性は1週間咳が止まらず発熱も続いたため、入院した。女性はその後も呼吸器官に重い症状が出て、別の病院の集中治療室に移り、今も重症で危険な状態だという。
深セン市の衛生当局によると、武漢で広がった原因不明の肺炎との関連は確認されていないということだ。
（AbemaTV／『AbemaNews』より）
▶中国・武漢の肺炎で初の死者 7人が重症
記事
- 2020年01月13日 13:00
中国でまた原因不明の肺炎か、インド国籍の女性が重症
中国の武漢で原因不明の肺炎が発生する中、南部・深センの衛生当局は41歳の女性が原因不明の重い肺炎で入院したと発表した。
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