イラン司令官爆殺の本当の狙いとは？　「冷静なイランと暴走する米国」という“歪んだ構図”が示すもの 全ての発端はトランプ政権の「核合意離脱」だった - 田原 牧

年明け早々、米国とイランの対立が激化している。両国の全面衝突によって「第三次世界大戦」が始まるとの懸念も広がり、世界中がその行方に注目している。

長らく中東・アラブ世界を取材し続け、開高健ノンフィクション賞を受賞した『ジャスミンの残り香 ――「アラブの春」が変えたもの』などの著作がある田原牧氏(東京新聞記者)は、今回の一連の事件からトランプ政権特有の“危うさ”が浮き彫りになったと指摘する。

◆◆◆

イランはある程度、安心して見ていられるが、米トランプ政権は危なっかしくて見ていられない。これが一連の米国とイランのさや当てをめぐる私の感想である。

年明け早々、3日にイラン革命防衛隊の対外作戦部隊「クドス部隊」のガーセム・ソレイマーニー司令官が米軍に爆殺され、8日にイランがイラク国内の米軍駐留基地2カ所を報復攻撃した。人的被害が無く、またミサイルの一部が標的から外れたと聞き、これはヤクザの出入りでいえば、「ガラス割り」だと直感した。相手の組事務所に実弾を撃ち込みこそすれ、生命までは狙わず、あくまで威嚇が狙いというアレだ。

そうした威嚇には当然、メッセージが含まれている。今回の場合なら、それは全面戦争の回避だ。現にイランのモハンマド・ザリーフ外相は念を押すように「対立激化と戦争は望んでいない」とツイートした。ただ、この種のメッセージで怖いのは誤読である。送り手の意図を読み手が理解できればよいが、読解力がないと悲劇が待っている。

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.