【アレクサ】、ガソリン給油も音声！「経験がないから柔軟」で音声コマンドが拡大する？

■アマゾンは6日、エクソンモービルと提携しアレクサの音声指示によるガソリン給油を発表した。アレクサを利用することでGSでの支払いを簡略化し利便性を高める。



アマゾンによると、ボイスコマンドでのガソリン代を支払う機能はアレクサ対応の車やエコーオートなどアレクサ対応のモバイル所有者から利用可能となる。対象となるスタンドは1万1,500以上のエクソンとモービルのガソリンスタンド。



利用方法はガソリンスタンドに行き、空いているガソリン計量器(ポンプ)に車を停める。例えば4番のポンプなら「アレクサ、4番のポンプのガソリン代を払って(Alexa, pay for gas on Pump 4)」という。



アレクサは「わかりました。お客様はテキサス州スプリング地区にあるエクソン・ガソリン・ステーションのスピーディ・ストップにいらっしゃいますね。間違いありませんか?(Alright. It looks like you're at the Exxon Station, Speedy Stop in Spring, TX. Is that right?)」とガソリンスタンドの場所の確認を求めてくる。



さらに「4番ポンプをアクティベートしてもよろしいですか?(Are you ready to me to acctivate Pump 4)」と最終確認するのだ。手配が完了すると「ガソリンを選んで、給油を開始してください(Select a fule grade and start fueling)」となる。



給油が終わると支払いはアマゾン・ペイ(Amazon Pay)を使って処理される。支払い情報は利用者の通常のアマゾン・アカウントに保存されるのだ。



車内で音声コマンドを利用することで寒い日など天候の悪い時に給油以外で車外での時間を節約できる。給油支払いでポンプとキオスク(コンビニエンスストア)を往復する必要がないため女性にとって夜間はありがたい。



一方、アプリを使った給油はすでに展開されている。アルバートソンズではマイクロソフトのアジュールとジオフェンシング技術を使い、アプリでガソリン支払いを行えるようになっているのだ。



使い方は「ワン・タッチ・フュール(One Touch Fuel)」アプリをダウンロードし、利用者情報やクレジットカードを登録しておく。



アプリを起動するとアルバートソンズ系列の最寄りのスーパーとガソリンスタンドの情報がマップで表示される。



ガソリンスタンドに行くとGPS機能等を使ったジオフェンシング技術により、給油するポンプ番号の選択できる画面に変わるのだ。



ポンプ番号を選択後「ガソリン計量器4番をアクティベートして支払い(Pay and Activate Pump 4)」をタップするだけ。



給油が終わればレシートはデジタル(ペーパーレシートもプリントアウト可能)で送られてくる。アルバートソンズではワン・タッチ・フュールによるアプリ決済で、90秒の時間を節約できるとしている。



アマゾンでは音声コマンドによる支払い等が増えればエコーを使う機会が増え、アレクサ利用のネットスーパー展開を増やしたいと考えているのだ。



トップ動画:アレクサ利用の給油方法を説明したアニメ動画。寒い日など天候の悪い時に給油以外で車外での時間を節約できる。車外にいる時間が減るので、女性にとって夜間は特にありがたい。



⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。人はどうしても利用者視点ではなく自分視点で物事をみてしまいます。後藤はコンサルティング時に「にこるん」「みちょぱ」「ゆきぽよ」など若い女性タレント名を出し、これからの消費者についてクライアントに考えるように促しています。



年配者を中心に「我々がこうだったから今後もこうだ」と決めつけてしまいがちになるからです。モノがない時代に育った世代と、気づいた時からインターネットがありスマートフォンで生活のすべてをコントロールする世代とは価値観がまるで違います。



の壁とは思い込み。人は年を取り成功するほど思い込みが強くなり、自分の価値観を押し付けがちになります。例えば「豊かさ」というワードでも戦後世代と平成・令和世代では意味合いが全く異なってきます。音声コマンドも「手抜き」なのか「便利さ」なのかも世代で違います。価値観が異なっても、これからの消費者が主役。の壁を作らない、柔軟な発想が求められます。



今の若い女性が消費の中核に来る頃、音声コマンドによるネットスーパーの利用は確実に増えます。「若い人は経験が浅いから未熟」ではなく「経験がないから便利なものに柔軟」です。