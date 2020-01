ゴーン、レバノン逃避行の裏

安倍宏行(Japan In-depth編集長・ジャーナリスト)

【まとめ】

・ゴーン脱出で、プライベートジェットの大型荷物検査義務化へ。

・脱出手伝った元グリーンベレーのテイラー氏、レバノンに強い人脈。

・ゴーン被告、8日に会見。メディア戦略の後手に回ってはならない。

カルロス・ゴーン被告は、プライベートジェットに積み込まれた荷物の中に隠れて国外に脱出したとされている。プライベートジェットはビジネスジェット、エグゼクティブジェットとも呼ばれ、数人から十数人程度を定員とする小型のジェット機のことをいう。主に、企業経営者やセレブリティが使う。

プライベートジェットの主なメーカーには、ブラジルのエンブラエル、米のガルフストリーム、セスナ、カナダのボンバルディアなどがあり、日本では本田技研工業のホンダジェットが有名だ。2017年には、世界の超小型機(パイロットを含めた乗員が10人未満)市場で世界首位に立った。

その国別保有台数を見てみると、2016年時点で米国が19,153機でトップ、次いでドイツ592機、フランス438機、英国393機、インド243機、中国157機、と続く。日本は57機にとどまる。

一方、プライベートジェットの発着回数は着実に伸びている。2018年に5,719回、5年で約1.7倍になった。今回ゴーン被告が飛び立った関西空港は年間716回と余りプライベートジェットは発着していない。ターミナルの人員配置も羽田空港などと比べて多くはなさそうで、敢えて関空を使ったのはその辺も関係しているだろう。一部報道では、関空のX線スキャナーが大型貨物に対応していないことも事前に調査されていたという。

マンガのような話だが、ゴーン被告は大型の楽器用ケースに隠れて関西空港から脱出した。そのケースの写真はウォールストリートジャーナルが入手し、公開している。

NEW: Plotters in Ghosn's escape scouted 10 Japanese airports before finding hole in Osaka security. (He escaped in case below.)

Other new details:

10-15 plotters

20+ trips to Japan

Plot months in making@Nick_Kostov @RoryWSJhttps://t.co/PBKUjvgORU via @WSJ pic.twitter.com/LrABLrNYF8