7日午後6時すぎ、千葉市内の踏切でJRの特急電車と自動車が接触する事故があった。現在、外房線の一部の区間で運転を見合わせている。
JR東日本によると、千葉市緑区のJR蘇我駅と鎌取駅の間の踏切で、東京行きの特急｢わかしお｣と自動車が接触。警察によると、この事故でのけが人は今のところいないということだ。
事故の影響で蘇我駅から大網駅の間の下りが運転を見合わせており、運転再開は午後8時ごろの見込みだという。
（AbemaTV／『AbemaNews』より）
▶映像：北海道で特急とレンタカーが衝突 香港からの旅行者が運転
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- 2020年01月08日 12:42
踏切で特急「わかしお」と車が接触 JR外房線の一部区間で運転見合わせ 再開は午後8時ごろ見込み
7日午後6時すぎ、千葉市内の踏切でJRの特急電車と自動車が接触する事故があった。現在、外房線の一部の区間で運転を見合わせている。
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